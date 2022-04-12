بالأرقام والصور: ثروات أثرياء روسيا وأوكرانيا تتراجع

بحسب عدد شهر نيسان 2022 من مجلة فوربسـ تراجعت ثروات المليارديرات الروس والأوكران الموجودين على قائمتها بقيمة 52.5 مليار دولار في عام واحد تقريبًا (بين 6 نيسان 2021 و 14 آذار 2022).

وتراجع عدد الأثرياء الروس على القائمة من 117 العام الماضي إلى 83 هذا العام. أمّا الشخصيات التي تصدرت القائمة فهي:

فلاديمير ليسين: رئيس مجلس إدارة NMLK لتصنيع منتجات الصلب.

وتراجعت ثروته البالغة 26.2 مليار دولار العام الماضي 8.5 مليار دولار لتصبح 17.7 مليار دولار.

فلاديمير بوتانين:

يسيطر على 33 بالمئة من شركة للمعادن ولديه حصص في شركات أخرى.

تراجعت ثروته من27 مليار إلى17.3 مليار دولار.



بافيل دوروف: مؤسس ىتطبيق تيليغرام وتطبيق آخر للتواصل الاجتماعي وتراجعت ثروته من17.2 مليار دولار إلى 15.1 مليار دولار.