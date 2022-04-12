أبرز تصريحات الرئيس الروسي حول أهدافه في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه "لا يمكن عزل بلادنا عن العالم الحديث، وأن أهداف العملية العسكرية النبيلة في أوكرانيا ستتحقق".



وأضاف بوتين، بحسب ما نقلته وكالة تاس للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية التي تنفذ حملة موسكو العسكرية في أوكرانيا تتصرف بشجاعة وكفاءة وتستخدم أحدث الأسلحة.

وأشار إلى أن "النازية الجديدة نمت في أوكرانيا، والاشتباك مع القوات المعادية لروسيا أمر كان لا مفر منه".

وأكد أنه "لم يعد من الممكن التغاضي عن الإبادة الجماعية في دونباس بشرق أوكرانيا".

ولفت إلى أن "العملية العسكرية في أوكرانيا تستهدف أيضا حماية روسيا ولم يكن لدينا خيار آخر".

وفي 24 فبراير/شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا قالت إنها جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن ""تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".

وفي 25 مارس/آذار الماضي، أعلن الجيش الروسي عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليته العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا أنه سيركز من الآن فصاعدا على "التحرير" الكامل لمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا.