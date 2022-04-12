شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ عبدالله بن زايد والمنقوش يبحثان تعزيز العلاقات الإماراتية الليبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش العلاقات الثنائية بين البلدين.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونجلاء المنقوش.

وتطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات وليبيا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتناولت المناقشات الهاتفية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وخلال الاتصال تبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع المنقوش التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.