بوتين: القوات الروسية تتصرف بشجاعة وكفاءة في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)

نقلت وكالة تاس للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن القوات الروسية التي تنفذ حملة موسكو العسكرية في أوكرانيا تتصرف بشجاعة وكفاءة وتستخدم أحدث الأسلحة.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقضاء على من تعتبرهم قوميين خطرين.

وتقاوم القوات الأوكرانية بضراوة، وفرض الغرب عقوبات شديدة على روسيا في محاولة لإجبارها على سحب قواتها.