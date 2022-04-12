مفاجأة قد تعصف بسان جيرمان.. المالكين القطريين يقررون التخلي عن النادي!

ويقام المونديال المقبل على الأراضي القطرية بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول هذا العام.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن المالكين القطريين لسان جيرمان قرروا التخلي عن النادي، عقب انتهاء كأس العالم.



وأشار البرنامج الإسباني إلى أن المالكين القطريين يرون أن مشروع سان جيرمان فشل بالفعل عقب النتائج السيئة في دوري أبطال أوروبا بالسنوات الأخيرة، بالإضافة إلى عدم نجاح النادي في تجديد عقد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، وتزعم العديد من التقارير، أن اللاعب الفرنسي في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد عبر صفقة مجانية.

