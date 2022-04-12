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القائمة المشتركة ستصوت لحل الكنيست الإسرائيلي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

أكد رئيس كتلة القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي سامي أبو شحادة، أن النية في الكتلة تتجه نحو التصويت لصالح حل الكنيست بعد عودتها من العطلة.

وقال أبوشحادة، حسب هيئة البث الإسرائيلية إن "الاتجاه بالتصويت نحول حل الكنيست إذا طرح مثل هذا الاقتراح".

ونقلت الهيئة عن مصادر في القائمة المشتركة التي تضم عدداً من الأحزاب العربية في الكنيست، قولها إن "الكتلة بصدد إجراء نقاش مستفيض حول التكتيك الذي يجب انتهاجه في ظل هشاشة الائتلاف الحكومي الحالي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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