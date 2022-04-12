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منذ بداية رمضان.. تفويج أكثر من مليوني معتمر بالمسجد الحرام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تكاتفت جهود وكالة الرئاسة للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتسخير جميع الإمكانات، وتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين، مع الحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

 

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه منذ بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك حتى اليوم العاشر من رمضان تم تفويج ما يقارب مليوني معتمر بالمسجد الحرام، وذلك وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

 

وأشار إلى تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين، وتوفير أرقى الخدمات، واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعيًا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا.

 

وأفاد بأن الوكالة سخَّرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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