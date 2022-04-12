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الصين.. شنغهاي تبني أكثر من 100 مستشفى لمواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

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تشهد مدينة شنغهاي الصينية انتشارا واسعا لفيروس كورونا بصورة أجبرت السلطات الصينية على إغلاق المدينة منذ أيام وبناء أكثر من 100 مستشفى مؤقت لعلاج المصابين.

 

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، أول أمس الأحد، مشيرة إلى أن المستشفيات المؤقتة التي تم إنشاؤها في شنغهاي تتجاوز سعتها 160 ألف سرير، لمواجهة تفشي الوباء، حيث سجلت المدينة يوم الجمعة الماضي أكثر من ألف إصابة.

 

وتواجه الصين موجة تفشي واسعة لوباء كورونا في مدينة شنغهاي، التي تعد أكبر مدنها بصورة دفعت السلطات لإجراء عمليات فحص واسعة للاكتشاف المبكر للمرض.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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