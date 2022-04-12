ألمانيا تعتقل متطرفاً شارك في معارك بسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

قبضت السلطات الألمانية على رجل في منطقة آخن الألمانية اليوم الثلاثاء للاشتباه في مشاركته في معارك في صفوف جماعات إسلامية متطرفة في الحرب الأهلية السورية.



وأعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه أن الرجل متهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي.

وحسب البيانات، فإن الرجل ألماني سافر إلى سوريا 4 مرات بين 2012 و 2014 للقتال في صفوف أحرار الشام الإرهابية وجماعة سابقة لها.

وكان التنظيمان يهدفان للإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد وإقامة نظام ديني.

وفي الهجمات تقبل المقاتلون عمداً سقوط ضحايا من المدنيين. وفي بعض المناطق المحتلة، شاركت عناصر من أحرار الشام في قتل متعمد للمدنيين.

ومن المقرر أن يمثل المتهم في وقت لاحق اليوم أمام قاضي التحقيقات في كارلسروه لتقرير ما إذا كان سيُودع في السجن الاحتياطي.