شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية الشيوخ : توافق بين رؤى مصر والصين حول دعم الحلول السلمية والدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ اجتماعات برئاسة الدكتور عفت السادات رئيس اللجنة لمناقشة آخر التطورات في العلاقات المصرية الصينية، وبحضور الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية .

وأكد النائب عفت السادات رئيس الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ على أهمية تعزيز العلاقات المصرية الصينية في كافة المجالات، لافتا إلى أن الدولة المصرية تحرص على ذلك في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .

وأوضح د عفت السادات أن هذا من شانه أن يدعم العلاقات بين البلدين في كافة القطاعات كما يدعم قطاع الاستثمار أيضا بما يساهم في مزيد من توفير فرص العمل.

وأوضح الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه هناك توافق في رؤى مصر والصين بشأن دعم الحلول السلمية والدبلوماسية للأزمات والصراعات.

وشارك في الاجتماع رباب عبد الهادى مدير شئون شرق آسيا بوزارة الخارجية، والتى أكدت علي أهمية تعزيز العلاقات المصرية الصينية المتنامية في كافة المجالات الاستراتيجية، والاقتصادية والفنية والاستثمارية، حضر الاجتماع ايضا السفير عمرو عبد الوارث نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.