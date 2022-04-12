النائب حازم الجندى: حافز توريد إردب القمح يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الإجراءات على مزارعي ومنتجى القمح تساهم بصورة كبيرة في زيادة حجم الإنتاج المصرى من القمح، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية الأخيرة التي طرأت على العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية كشفت عن ضرورة زيادة الرقعة الزراعية من القمح .

وأشاد الجندى بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة"، موضحا أن مزارعى القمح كانوا في حاجة لهذا الحافز خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن هذا القرار صائب ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.

وأضاف الجندى، أن الحكومة بدأت في استلام انتاج الموسم الحالي من القمح، وأعلنت عن تسهيلات متعددة للمزراعين، وصرف مستحقاتهم بشكل فورى، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة المساحات المزروعة من القمح وتوفير أكبر كمية ممكنة لتقليل نسب الاستيراد من الخارج .

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، حيث استعدت وزارة التموين لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح، كما جهزت الوزارة أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناجر والبناكر لهذا الأمر لاستقبال القمح المورد من المزارعين، مع تسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الأقماح الموردة لهم على أن تكون مطابقة لشروط التوريد التى وضعت من قبل.