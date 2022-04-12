شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" توصى بدعوة وزراء التنمية والإسكان والمالية لمناقشة إنشاء مدارس تجريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، دعوة كلا من وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ووزارة المالية ووزارة التخطيط مع وزارة التربية والتعليم لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد عبده شافعي، بشأن "طريقة معالجة النقص في إنشاء المدارس التجريبية والحكومية".

جاء ذلك خلال آخر اجتماع للجنة، وأنها ستوصل مناقشة الاقتراح برغبة فى اجتماع لاحق مع دعوة كلا من وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ووزارة المالية ووزارة التخطيط مع وزارة التربية والتعليم".