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"تعليم الشيوخ" توصى بدعوة وزراء التنمية والإسكان والمالية لمناقشة إنشاء مدارس تجريبية

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القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، دعوة كلا من وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ووزارة المالية ووزارة التخطيط مع وزارة التربية والتعليم لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد عبده شافعي، بشأن "طريقة معالجة النقص في إنشاء المدارس التجريبية والحكومية".

 

 

جاء ذلك خلال آخر اجتماع للجنة، وأنها ستوصل مناقشة الاقتراح برغبة فى اجتماع لاحق مع دعوة كلا من وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ووزارة المالية ووزارة التخطيط مع وزارة التربية والتعليم".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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