شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لـ هيام الطباخ نائبة التنسيقية فى رمضان بدائرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كثفت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من نشاطها خلال شهر رمضان الكريم، حيث تعمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى .

افتتحت النائبة هيام الطباخ الدورة الرمضانية لكرة القدم بمحافظة كفر الشيخ بحضور لفيف من أعضاء حزب مصر الحديثة وشبابه بشتى مراكز المحافظة ، وسبق الافتتاح جلسه ودية مع أعضاء الحزب استمعت فيها النائبة لبعض المشاكل العامة التي عرضها الأعضاء بكل وعي حيث وعدت بالتدخل فيها والسعي علي حلها في الفترة القادمة.

مؤسسة حياه كريمة تحمل الخير لكفرالشيخ والطباخ خريجة البرنامج الرئاسي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين حاضرة كالعادة

كما شاركت النائبة هيام الطباخ، في توزيع هدية الرئيس- 12 ألف كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز محافظة كفر الشيخ- التي قامت بتوزيعها مؤسسة حياة كريمة، وفي أول أيام شهر رمضان توجهت النائبة وبصحبة اسلام جبر منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ للتوزيع الفعلي لآلاف الكراتين الغذائية على المستحقين وتواجدت بمركز مطوبس وسط عشرات المتطوعيين بالمؤسسة .

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .