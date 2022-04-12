لأول مرة.. مطار الأقصر يستقبل طائرة مصر للطيران القادمة من برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الأقصر الدولي، لأول مرة طائرة مصر للطيران القادمة من برشلونة الأسبانية، وذلك استمرارا لجهود وزارة الطيران المدني لفتح آفاق جديدة بين المطارات المصرية والسياحة الأوروبية.

وقالت الشركة المصرية للمطارات: قامت إدارة المطار مع فريق من العلاقات العامة بالترحيب بالركاب البالغ عددهم ١٩٥ راكبا، وتوزيع الهدايا التذكارية والورود وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية.

يذكر أن المطار استقبل منذ يومين أولى رحلات شركة "سمارت وينج" القادمة من العاصمة الأسبانية مدريد، والتى كانت تحمل على متنها ١٨٩ راكبا.​