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لأول مرة.. مطار الأقصر يستقبل طائرة مصر للطيران القادمة من برشلونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الأقصر الدولي، لأول مرة طائرة مصر للطيران القادمة من الأسبانية، وذلك استمرارا لجهود وزارة الطيران المدني لفتح آفاق جديدة بين المطارات المصرية والسياحة الأوروبية.

وقالت الشركة المصرية للمطارات: قامت إدارة المطار مع فريق من العلاقات العامة بالترحيب بالركاب البالغ عددهم ١٩٥ راكبا، وتوزيع الهدايا التذكارية والورود وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية.

يذكر أن المطار استقبل منذ يومين أولى رحلات شركة "سمارت وينج" القادمة من العاصمة الأسبانية مدريد، والتى كانت تحمل على متنها ١٨٩ راكبا.​

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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