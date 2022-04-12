تثبيت 6876 موظفًا من الملحقين بمديرية التعليم في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

وافق اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، على تثبيت 6876 موظفًا بصفة شخصية بمختلف المستويات والمجموعات النوعية بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة والملحقين للعمل بمديرية التربية والتعليم، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل الجاري من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، التزام مديرية التربية والتعليم بالمنيا بتطبيق كافة القواعد الوظيفية، خاصة ما يتعلق بإحكام تقويم الأداء والسلوك الوظيفي وكافة القواعد القانونية ذات الصلة.

وأوضح خالد حسن، مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة، أن عدد العاملين الذين تم تثبيتهم موزعين على مراكز محافظة المنيا، منهم 1428 بإدارة المنيا التعليمية، 1381 بإدارتى سمالوط وأبوقرقاص التعليميتين، 1499 بإدارتي ديرمواس وبنى مزار التعليميتين، 1079 بإدارتي ملوي ومغاغة التعليميتين وديوان المديرية، و 1489 بإدارتي مطاي والعدوة التعليميتين.