الخميس.. مصطفى الفقي يفتتح ليالي المقامات الروحية في بيت السناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يفتتح الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والفنان انتصار عبد الفتاح، فعاليات "ليالي المقامات الروحية" في دورتها السابعة، يوم الخميس 14 ابريل 2022، في تمام التاسعة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تنظم الفعاليات بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، وهي عبارة عن مجموعة حفلات فنية وتراثية ذات صبغة روحانية وثقافية تسمو بالمشاعر والوجدان، وتحمل عنوان "ليالي المقامات الروحية"، وذلك في الفترة من 14 وحتى 21 ابريل 2022.

وقال الدكتور مصطفى الفقي: "إن هذه السهرات الرمضانية هي سهرات خاصة جدًا، لأنها من تنفيذ فنان مبدع ورائد، وهو انتصار عبد الفتاح، كما أنها تقام في بيت السناري بحي السيدة الزينب، هذا الحي الذي طالما شعرت بداخله بعبق التاريخ ورائحة الزمان ونفحات شهر رمضان المبارك".

وأكد الفقي على احتضان مكتبة الإسكندرية لكافة أنواع الفن الراقي والهادف من كل الثقافات، حيث أن الفن هو اللغة العالمية الوحيدة التي تصل إلى العقول والقلوب في وقت واحد.

وقد أشار انتصار عبد الفتاح؛ مؤسس الليالي إلى أهميتها في دعم القيم الروحية المرتبطة بمفاهيم الخير والسلام والمحبة والتفاؤل والبهجة، وتوطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.

جدير بالذكر أن فعاليات "ليالي المقامات الروحية"، ستتضمن هذا العام برامج موسيقية وغنائية متنوعة، وسيشارك فيها فرق من داخل مصر وخارجها، فيأتي حفل الافتتاح تحت عنوان "عودي يا ليالي الرضا"، ويحييه فرق من مصر وسوريا، وهي: سماع الدولية للإنشاد والموسيقى الروحية، وفرقة الحور، بالاشتراك مع فرقة تواشيح الفنان عدنان الساسة. وتتواصل الحفلات مع "سهرة شعبية" لفرقة الطبول النوبية وفرقة الآلات الشعبية المصرية وفرقة السمسمية في اليوم التالي، وتحيي منال محيي الدين فنانة الهارب العالمية وفرقتها حفل اللية الثالثة، وتحيي الفنانة داليا عبد الوهاب وفرقتها وكذلك فرقة من اندونيسيا حفل الليلة الرابعة، ويقدم الفنان الكبير حسن شرارة وفرقته سداسي شرارة حفل الليلة الخامسة، أما حفل الليلة السادسة فيقدمه فرق من فلسطين وسوريا، وتحيي فنانة الفلوت؛ الدكتورة رانيا يحيي وفرقتها حفل الليلة السابعة. وتختتم الليالي بحفل تحت عنوان "وحوي يا وحوي" ويشارك فيه أوركسترا الأنامل الصغيرة، بورسعيد.

تقام الحفلات في الفترة من 14 وحتى 21 ابريل، على مدار 8 أيام، ويبدأ الدخول من 8:30 مساًء، وهي حفلات مجانية ومفتوحة للجمهور.