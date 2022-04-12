توزيع 30 ألف كيلو لحوم على 15 ألف أسرة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، توزيع 30 ألف كيلو لحوم على 15ألف أسرة من أهالي وأسر محافظة كفر الشيخ الأكثر احتياجًا.

ووفق بيان محافظة كفر الشيخ، الصادر اليوم الثلاثاء، أكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة أنه جرى توزيع اللحوم تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة، وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، أن عملية توزيع اللحوم تجرى من خلال الجمعيات المشهرة بعد إجراء عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقًا لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظًا على حقوقهم.

وقال إن عملية التوزيع تشمل قرى مراكز محافظة كفرالشيخ، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة للمديرية، وذلك وبالتنسيق مع جمعية الأورمان.