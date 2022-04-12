بالصور- محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم حصاد القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، اجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح 2021/2022 بنطاق المحافظة وفقًا للإجراءات التي جرى اتخاذها تسهيلاً على المزارعين أثناء الاستلام والتوريد للشون والصوامع.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين، والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور على بكر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة، والمهندس حسام عبدالستار رئيس قطاع مطاحن أسيوط، والدكتور إيهاب حسن مدير عام مطاحن أسيوط، والمهندس أحمد حسين مدير فرع الشركة المصرية للصوامع، والمهندس أحمد سليم والمهندس محمد سيد بالبنك الزراعي المصري بأسيوط، ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز وبعض المزارعين بمختلف القرى والمراكز.

وقال محافظ أسيوط، إن نحو 229 ألفًا و670 فدانًا مزروعة بالقمح بمختلف القرى والمراكز بمتوسط إنتاجية 18 أردبًا للفدان؛ مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول.

وأصدر المحافظ – خلال الاجتماع – تكليفاته لمسئولي الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة، لاستقبال الأقماح المحلية وفقا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام القمح من المزارعين وفقا لسعر 885 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس.

وأشار المحافظ – خلال اللقاء – تجهيز أكثر من 30 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين بموسم الحصاد في ابريل وتوريد القمح المحلي حتى 30 أغسطس 2022 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف قرى ومراكز المحافظة كما شدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.