جهاز مدينة 6 أكتوبر يطرح مزايدة علنية لحجز 465 مقبرة جديدة- شروط وتفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، طرح حجز عدد (465) مقبرة جاهزة للمسلمين لقاطني مدن 6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد ومحافظة الجيزة (أحياء وضواحي) بمساحة 40م2 للمقبرة بنظام مقابل الانتفاع بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بمزاد مقابل الانتفاع.

وأوضح الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة نظير سداد مبلغ 200 جنيه، على أن يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة خلال الفترة من يوم 3 إلى يوم 27/4/2022 ، بجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة في مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف الجهاز، أن قيمة مقابل الانتفاع للمقبرة تبلغ (112830) بخلاف مبلغ (5000) وديعة الصيانة.، على أن يتم إضافة 50% من قيمة مقابل الانتفاع لقاطني محافظة الجيزة (أحياء وضواحي)

طريقة السداد

- يتم سداد مبلغ 40 ألف جنيه لقاطني مدن 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد، و60 ألف جنيه لقاطني محافظة الجيزة (أحياء وضواحي) (دفعة حجز) وذلك مع استمارة الحجز.

- يتم سداد باقي قيمة المقبرة، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء وكذا مبلغ 5 آلاف جنيه، قيمة وديعة الصيانة خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص قبل الاستلام.

شروط الحجز

يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصا طبيعيا (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة) ومن قاطني مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر- 6 أكتوبر الجديدة- الشيخ زايد أو محافظة الجيزة وضواحيها) وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) وطبقا للوارد بكراسة الشروط.

- لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.