رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق،حملة مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين إلى جانب متابعة تنفيذ حملات النظافة المستمرة.

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استهدفت الحملة منطقة وسط مدينة الأقصر ابتداءً من أسفل كوبرى أبو الجود من الجانبين مرورا بشارع مدرسة الصنايع الرئيسي وتفرعاته وصولاً حتى شارع يوسف حسن، وذلك لتحقيق السيولة المرورية لخط السرفيس.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة المظاهر العشوائية من "تند" عشوائية مخالفة والتحفظ على إشغالات الباعة الجائلين بالمناطق المستهدفة،حسب البيان التالي :عدد (٣) عربة حديد، وعدد (٣) طاولة خشب كبيرة و(١)طاولة خشب صغيرة، وعدد (٦٠) قفص مصنوعة من الجريد، وعدد (١) "فاترينة" فول مدمس، و عدد (١)حامل (ستاند) معدني.

كما جرى رفع ٥ طن أتربة ومخلفات، وذلك في إطار خطة المحافظة الموضوعة لرفع الإشغالات وأعمال النظافة خلال شهر رمضان المعظم، تحت إشراف وكيل أول وزارة محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة هدى المغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر.

كما تم خلال الحملة بالاستجابة لحل إحدى شكاوى المواطنين، والمتضمنة قيام أحد البائعين الجائلين بعمل بروز مخالف لبيع الأحذية علي حائط منزل، بحارة العمدة الجبلي المتفرع من شارع أنس الوجود، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة الفورية للمخالف.

شارك في الحملة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق والرائد محمد عدلي رئيس مباحث المرافق، والرائد على بكري وكيل إدارة، والنقباء شاذلي صابر وأيمن إسماعيل وأحمد حجازي من ضباط الإدارة، وأحمد محمود دياب مدير إدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات، وحجاج نبوي وأحمد عبد العزيز نواب منطقة وسط، وبالتنسيق مع فرقة التدخل السريع ومعدات الحملة الميكانيكية التابعة لمجلس مدينة الأقصر.