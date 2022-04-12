تطوير سور مجرى العيون.. تفاصيل تنفيذ 1924 شقة.. وأول مول بالمنطقة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، إن الوزير عاصم الجزار، تابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون".

واستعرض فيديو يوضح المسار الزمنى لتنفيذ أعمال التطوير، مؤكداً أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.

وقال وزير الإسكان: يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة تضم 1924 وحدة سكنية و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، وقد تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لـ 77 عمارة، والانتهاء من تشطيب الواجهات لـ 67 عمارة، بجانب تنفيذ أعمال تشطيب باقي الواجهات والتشطيبات الداخلية وأعمال المرافق بنسب متقدمة.

كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي، وبلغت نسبة إنجازه 72%، ويُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التي تم ويجرى تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.