آخر تطورات اليوم الـ48 من حرب روسيا ضد أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 35 دقيقة

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لبحث تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، في حين وصف المستشار النمساوي كارل نيهامر مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بأنها كانت “صريحة وصعبة ولم تكن ودية”.

وخلال جلسة مجلس الأمن جدد ديمتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي في المجلس اتهام القوات الأوكرانية باستخدام المدنيين دروعا بشرية، واعتبر أن الدول الغربية تشن ما سماها حرب معلومات على بلاده.

في المقابل، قالت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد إن ما يحدث للنساء والأطفال في أوكرانيا أدى إلى نزوح نصف أطفال البلاد، وحذرت من تأثير الحرب في أوكرانيا على النساء والأطفال.

ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا أكملت تعزيزاتها العسكرية استعدادا لهجوم جديد على مناطق دونباس.

وأضافت الوزارة أنها تتوقع أن تبدأ المعارك الفعلية في هذه المناطق في أقرب وقت، وأن القوات الأوكرانية مستعدة لصد هذا الهجوم الجديد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن سلاح الجو دمر مركز قيادة محصنا للقوات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك، كما دمرت عددا من منظومات الصواريخ.

وكشفت الوزارة أنها ستفتح ممرا إنسانيا من ماريوبول إلى القرم أو زاباروجيا عبر بيرديانسك، موضحة أنه تم إجلاء أكثر 17 ألف شخص من لوغانسك ودونيتسك وماريوبول والمناطق الخطرة في أوكرانيا دون مشاركة سلطات كييف.