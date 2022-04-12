كودرين: الاقتصاد الروسي في طريقه نحو اكبر انكماش

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

على اثر الحرب التي تشنها القوات الروسية على اوكرانيا، والعقوبات التي لاحقت الدوله والاقتصاد الروسي، قال وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد الروسي في طريقه نحو الانكماش أكثر من عشرة في المئة في عام 2022 فيما يعد أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وتواجه روسيا ارتفاعا في معدلات التضخم وهروب رأس المال في الوقت الذي تكافح فيه احتمال تخلف عن سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزوه أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وشغل كودرين منصب وزير المالية فيما بين عامي 2000 و 2011 ويشغل الآن منصب رئيس ديوان المحاسبة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كودرين قوله إن وزارتي الاقتصاد والمالية الروسيتين تعملان حاليا على توقعات جديدة، ونقلت عنه قوله إن “التوقعات الرسمية أن يتجاوز الانكماش عشرة في المئة”.

وأشارت توقعات سابقة للحكومة الروسية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة في المئة هذا العام بعد نمو الاقتصاد 4.7 في المئة في عام 2021.

وقال مصدر قريب من الحكومة الروسية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لرويترز إن وزارة الاقتصاد تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بين عشرة في المئة و15 في المئة هذا العام