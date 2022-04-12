بالصور.. تكدس المسافرين وتعليق جميع الرحلات في مطار محافظة عراقية

وذكر إعلام مطار النجف في حديث لـ الخليج 365: "اضطررنا لإيقاف الرحلات والملاحة الجوية لحين انتهاء العاصفة الترابية، بسبب أن مجال الرؤية بلغ أقل من 500 متر".

وأضاف إعلام المطار، أن "مدى الرؤية إذا وصل لأكثر من 800 متر، فسنعيد فتح الأجواء وإعادة الرحلات داخل المطار".