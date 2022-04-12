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انت الان تتابع خبر بالصور.. تكدس المسافرين وتعليق جميع الرحلات في مطار محافظة عراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أظهرت صور حصلت عليها الخليج 365، اليوم الثلاثاء، تكدس المسافرين في قاعة الانتظار بمطار محافظة النجف، بعد تعليق الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.
وذكر إعلام مطار النجف في حديث لـ الخليج 365: "اضطررنا لإيقاف الرحلات والملاحة الجوية لحين انتهاء العاصفة الترابية، بسبب أن مجال الرؤية بلغ أقل من 500 متر".
وأضاف إعلام المطار، أن "مدى الرؤية إذا وصل لأكثر من 800 متر، فسنعيد فتح الأجواء وإعادة الرحلات داخل المطار".