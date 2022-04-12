مشاجرة بالأسلحة 'البيضاء' توقع إصابات شمال غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء والعصي، في منطقة الشعلة، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح مختلفة".

وأشار إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، واعتقلت ثلاثة من طرفي المشاجرة، فيما تم نقل المصابين الى احد المستشفيات لتلقي العلاج".

