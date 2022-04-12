انت الان تتابع خبر مشاجرة بالأسلحة 'البيضاء' توقع إصابات شمال غربي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت إلى استخدام الأسلحة "البيضاء"، لتصيب شخصين بجروح مختلفة في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء والعصي، في منطقة الشعلة، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح مختلفة".
وأشار إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، واعتقلت ثلاثة من طرفي المشاجرة، فيما تم نقل المصابين الى احد المستشفيات لتلقي العلاج".
وأشار إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، واعتقلت ثلاثة من طرفي المشاجرة، فيما تم نقل المصابين الى احد المستشفيات لتلقي العلاج".