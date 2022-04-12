انت الان تتابع خبر بسبب مباراة.. استنفار أمني كبير وقطع شوارع في كربلاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شهدت محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، استنفاراً أمنياً وذلك لتأمين مباراة كربلاء والناصرية الحاسمة.
وقال مراسلنا: إن "محافظة كربلاء تشهد استنفاراً أمنياً كبيراً وأنتشار كافة القواطع الأمنية فضلا عن قطع الشوارع المؤدية لملعب كربلاء القديم".
وأضاف، أن "الاستنفار الأمني ياتي لتأمين مباراة كربلاء والناصرية والتي ستقام اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت بغداد".
وأكد، أن "المبارة تعتبر حساسة جدا كونها ستحدد الفريق المتأهل الى دوري النخبة".
وأضاف، أن "الاستنفار الأمني ياتي لتأمين مباراة كربلاء والناصرية والتي ستقام اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت بغداد".
وأكد، أن "المبارة تعتبر حساسة جدا كونها ستحدد الفريق المتأهل الى دوري النخبة".