اليابان قلقة من احتمال استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.. وهذا ما قالته؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اليابانية تشعر بقلق من احتمال استخدام أسلحة نووية في الأزمة الأوكرانية.



وأضاف في مؤتمر صحافي "نشعر بقلق بالغ من احتمال استخدام أسلحة نووية في الغزو الروسي لأوكرانيا".

وتابع "باعتبارنا الدولة الوحيدة التي عانت هجمات نووية في الحرب، نعتزم الاستمرار في المناشدة بحزم بأنه لا يجب السماح أبدا بأي تهديد باستخدام الأسلحة النووية ناهيك عن استخدامها الفعلي".

قال إدوارد باسورين أحد قادة الانفصاليين، لوكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الثلاثاء، إن القوات الانفصالية المدعومة من روسيا لم تستخدم أسلحة كيميائية للسيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول، رغم المزاعم الأوكرانية التي تؤكد عكس ذلك.

وقالت نائب وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن كييف تتحرى عن صحة المعلومات حول استخدام أسلحة كيميائية أثناء محاصرة المدينة الساحلية في جنوب أوكرانيا.