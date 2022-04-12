شركة نوكيا تنسحب من روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشركة الفنلندية نوكيا اليوم الثلاثاء أنها ستغادر روسيا، بعد يوم من قرار السويدية إريكسون تعليق أنشطتها في البلاد إلى أجل غير مسمى.



وقالت في بيان إنهيمكنها حالياً أن تعلن أنها ستترك السوق الروسية، وعلقت الشركة الفنلندية المصنّعة لمعدات الاتصالات التسليم في البلاد في مطلع مارس (آذار).

وسينتج عن هذا القرار توفير مئة مليون يورو في حسابات نوكيا في الربع الأول، الذي تُنشر نتائجه نهاية الشهر، بحسب المجموعة.

وشكلت روسيا "أقل من 2 %" من حجم مبيعات نوكيا في 2021. وتقول المجموعة إنها تبقي على توقعاتها المالية في 2022 "بسبب الطلب القوي في مناطق أخرى".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، إن عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا ستحقق بلا شك أهدافها "النبيلة".

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين في حفل توزيع جوائز في فوستوتشني كوزمودروم في الشرق الأقصى الروسي، إن موسكو لم يكن لديها خيار غير عملية عسكرية لحماية روسيا، وأنه لم يكن هناك مفر من الاشتباك مع القوات المعادية لروسيا في أوكرانيا.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير (شباط) فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقضاء على من تعتبرهم قوميين خطرين.

وتقاوم القوات الأوكرانية بضراوة، وفرض الغرب عقوبات شديدة على روسيا في محاولة لإجبارها على سحب قواتها.