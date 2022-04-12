الرئيس الروسي: سنحقق الأهداف "النبيلة" للعملية العسكرية في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، إن عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا ستحقق بلا شك أهدافها "النبيلة".



ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين في حفل توزيع جوائز في فوستوتشني كوزمودروم في الشرق الأقصى الروسي، إن موسكو لم يكن لديها خيار غير عملية عسكرية لحماية روسيا، وأنه لم يكن هناك مفر من الاشتباك مع القوات المعادية لروسيا في أوكرانيا.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير (شباط) فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقضاء على من تعتبرهم قوميين خطرين.

وتقاوم القوات الأوكرانية بضراوة، وفرض الغرب عقوبات شديدة على روسيا في محاولة لإجبارها على سحب قواتها.