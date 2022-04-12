تعرف على أول تعليق من الهند بعد انتخاب شهباز شريف رئيسًا لوزراء باكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، شهباز شريف، على انتخابه رئيسًا جديدًا للوزراء في باكستان.



وقال مودي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئ شهباز شريف على انتخابه رئيسًا لوزراء باكستان".

وأضاف أن "الهند ترغب في السلام والاستقرار، وفي منطقة خالية من الإرهاب، حتى نتمكن من التركيز على تحديات التنمية لدينا وضمان رفاهية وازدهار شعبنا".

كان رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب الجديد شهباز شريف قد أكد عزم بلاده إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول.

وحول العلاقات الباكستانية الهندية، قال شهباز شريف إن بلاده ترغب في العلاقات الجيدة مع جارتها الهند، لكن لا يمكن إحلال السلام الدائم في المنطقة دون حل نزاع جامو وكشمير، داعيًا نظيره الهندي ناريندرا مودي إلى العمل لإيجاد حل للقضية الكشميرية والتقدم والازدهار والحد من الفقر في المنطقة.

وانتخب البرلمان شريف (70 عاما) رئيسا للوزراء، أمس الإثنين، في أعقاب أزمة دستورية مستمرة، منذ أسبوع، بلغت ذروتها الأحد حين خسر رئيس الوزراء عمران خان تصويتا على حجب الثقة عنه في البرلمان.

وأثار إبعاده من السلطة احتجاجات في الشوارع واستقالات جماعية لنواب حزبه، "حركة الإنصاف" احتجاجا على التغيير الذي أطاح بالحكومة السابقة.

وفي حالة قبول رئيس مجلس النواب تلك الاستقالات، ستواجه باكستان احتمال إجراء أكثر من 100 انتخابات تكميلية في غضون شهرين،ش وهو ما يمثل تشتيتا كبيرا لشريف وشركائه، في الائتلاف ومنصة محتملة لخان (69 عاما) لحشد الدعم.