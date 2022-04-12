الزاملي يترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "الزاملي ترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

ويوم أمس، عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعاً لمناقشة قانون الدعم الطارئ، قبيل عرضه للتصويت في الجلسات المقبلة، وفق ما صرح به نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله.

