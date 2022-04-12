انت الان تتابع خبر الزاملي يترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "الزاملي ترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
ويوم أمس، عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعاً لمناقشة قانون الدعم الطارئ، قبيل عرضه للتصويت في الجلسات المقبلة، وفق ما صرح به نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله.
ويوم أمس، عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعاً لمناقشة قانون الدعم الطارئ، قبيل عرضه للتصويت في الجلسات المقبلة، وفق ما صرح به نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله.