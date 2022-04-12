ملابس زيلنسكي حديث مواقع التواصل... ما سرّها؟

زفي بادرة تضامن مع الجنود الأوكران، تخلّى الرئيس الشاب كلّيًّا عن الزي الرسمي أو البدلة وعن حذائه الأنيق حتّى خلال لقائه أهمّ حكّام وزعماء العالم وآخرهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.فظهر الأخير وهو يجول في العاصمة الأوكرانية كييف في بدلة رسمية وربطة عنق فيما ظهر زيلنسكي إلى جانبه بإطلالة بسيطة رياضيّة عبارة عن بنطال و"T-shirt" باللون الزيتيّ.

ولفتت هذه الإطلالة المعتمدة منذ بداية الحرب أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب أحدهم: "ارتدِ مثل زعيم العالم الحر... مجموعة زيلينسكي".