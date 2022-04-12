موسكو تدمر مستودعات ذخيرة في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن صواريخها دمرت مستودعات ذخيرة في خميلنيتسكي وكييف بأوكرانيا.



وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت مستودع ذخيرة وحظيرة طائرات في قاعدة ستاروكوستيانتينيف الجوية، ومستودع ذخيرة بالقرب من هافريليفكا شمال العاصمة الأوكرانية كييف.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تفتقر إلى الأسلحة اللازمة لتحرير مدينة ماريوبول الساحلية التي توشك القوات الروسية على احتلالها.

وأضاف في كلمة عبر الفيديو في وقت متأخر من مساء الإثنين "إذا حصلنا على طائرات وعربات مدرعة ثقيلة كافية ومدفعية ضرورية سنكون قادرين على ذلك".

وتابع "متأكد أننا سنحصل على كل ما نحتاجه تقريباً، ولكن دون إضاعة الوقت، أرواح الأوكرانيين تزهق".

وقال الزعيم الانفصالي في دونيتسك دينيس بوشلين في وقت سابق الإثنين، إن ميناء ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا سقط في أيدي الروس، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية.

ويقاتل الانفصاليون منذ أسابيع بدعم من الجيش الروسي للاستيلاء على ماريوبول التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية لموقعها على بحر آزوف.

ويراقب خبراء عسكريون غربيون القوات الروسية وهي تكتسب أرضاً في حرب المدن.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، إن الاتصال بالقوات التي تدافع عن ماريوبول ضد القوات الروسية لم ينقطع.