تركيا تؤكد أن مسار قضية خاشقجي سيتحدد وفق قرار السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، إن إحالة قضية محاكمة المتهمين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى السعودية، تتوافق تماماً مع القانون.



وقرر القضاء التركي إحالة قضية محاكمة المتهمين إلى السلطات القضائية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء التركية اليوم الثلاثاء عن بوزداغ في مقابلة تليفزيونية، إن مسار القضية في تركيا سيتحدد وفق القرار الذي ستتخذه السعودية.

ورداً على سؤال حول الانتقادات المتعلقة بإحالة محاكمة المتهمين الـ26 إلى السلطات القضائية السعودية، أكد بوزداغ أن من الضروري النظر إلى القانون بدل النقد السياسي.

وقال إن التوقف عن مواصلة النظر في القضية وإحالتها إلى السعودية "يتوافق تماماً مع القانون".