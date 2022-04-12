بسبب أوكرانيا.. الشرطة الأوروبية تستهدف الروس الخاضعين للعقوبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت هيئة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي يوروبول، عملية تستهدف أصول الأفراد والشركات الذين فُرضت عليهم عقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأطلقت يوروبول "عملية أوسكار" بالاشتراك مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والسلطة القضائية "يوروجست" ووكالة حماية الحدود "فرونتكس".

وستساعد العملية في التحقيقات المالية في الأصول ودعم التحقيقات الجنائية في دول الاتحاد الأوروبي، عند التحايل على العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقالت يوروبول إن "أوسكار ستستمر مدة عام على الأقل وتشمل عدداً من التحقيقات المنفصلة"، وستدعم يوروبول في المقام الأول تبادل المعلومات بين الشركاء لتحديد الروابط الدولية والجماعات الإجرامية والمشتبه بهم، وأضافت الوكالة في بيان أنها تريد أيضاً تقديم الخبرة والمساعدة المالية للسلطات الوطنية.