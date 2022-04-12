بريطانيا تهدد بالرد على أي استخدام للأسلحة الكيمائية في أوكرانيا.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي اليوم الثلاثاء، إن جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة للرد على أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا من جانب روسيا.



وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قالت أمس الإثنين، إن بريطانيا تعمل مع شركائها للتحقق من معلومات عن احتمال استخدام أن القوات الروسية مواد كيمائية في هجوم على ماريوبول الأوكرانية.

وقال هيبي لشبكة سكاي نيوز: "هناك بعض الأشياء التي تتجاوز الحد وسيكون هناك رد على استخدام الأسلحة الكيمائية وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة حول طبيعة ذلك الرد" وأضاف أن المخابرات العسكرية البريطانية غير قادرة حتى الآن على التحقق من تلك التقارير.

وأوضح الوزير البريطاني لتلفزيون بي.بي.سي"إذا استخدمت أسلحة كيمائية فستكون هذه لحظة مهمة للغاية لرئيس وزرائنا وغيره من رؤساء الحكومات في أنحاء العالم لبحث كيفية الرد على ذلك".

وتابع "يجب أن يكون واضحاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن استخدام الأسلحة الكيمائية هو ببساطة أمر غير مقبول ولا يجب أن يتوقع أن يقف الغرب مكتوف الأيدي إذا استخدمت".