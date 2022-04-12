شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤولون: سريلانكا توقف دفع الديون الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤولون في سريلانكا اليوم الثلاثاء، إن بلادهم التي تواجه أزمات، ستعلق مؤقتا دفع الديون الخارجية لتجنب تخلف اضطراري عن السداد، لاحتياجها لاحتياطياتها المحدوة من النقد الأجنبي لاستيراد سلع أساسية مثل الوقود.



وقال محافظ البنك المركزي بي ناندالال وييراسينغ للصحافيين: "وصلنا إلى نقطة أن سداد الديون يمثل تحدياً ومستحيلاً، وأفضل إجراء يمكن اتخاذه، هو إعادة هيكلة الديون وتجنب تخلف اضطراري عن السداد".