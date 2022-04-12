إعتراف خطير من رئيس أوكرانيا : ليس لدينا أسلحة وأرواح الأوكرانيين تزهق

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تفتقر إلى الأسلحة اللازمة لتحرير مدينة ماريوبول الساحلية التي كانت على وشك أن تحتلها القوات الروسية.

وأضاف في كلمة عبر الفيديو في وقت متأخر من مساء الإثنين: "إذا حصلنا على طائرات وعربات مدرعة ثقيلة كافية ومدفعية ضرورية سنكون قادرين على القيام بذلك".

وتابع: "أنا متأكد من أننا سنحصل على كل ما نحتاجه تقريبا. ولكن في حالة عدم إضاعة الوقت. إن أرواح الأوكرانيين تزهق".

وقال الزعيم الانفصالي لدونيتسك دينيس بوشلين في وقت سابق من أمس الإثنين إن ميناء ماريوبول المتنازع عليه بشدة في جنوب شرقي أوكرانيا سقط في أيدي الروس، وذلك في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية.

ويقاتل الانفصاليون منذ أسابيع بدعم من الجيش الروسي للاستيلاء على ماريوبول التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية نظرا لموقعها على بحر آزوف.

ويراقب خبراء عسكريون غربيون القوات الروسية وهي تكتسب أرضا في حرب المدن.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني إن الاتصال بالقوات التي تدافع عن ماريوبول ضد القوات الروسية لم ينقطع.