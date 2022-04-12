3 مصابين في انقلاب سيارة نقل على محور الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 3 أشخاص اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق محور الضبعة الصحراوي، في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا بانقلاب سيارة عند الكيلو 56 بمحور الضبعة، بالطريق الصحراوي، ووجود مصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: بيشوي موسى حسن، 34 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، وإسلام فاروق عبدالسلام، 46 عامًا، بكدمات متفرقة واشتباه نزيف في البطن وجرح نافذ في الصدر، وهاني محمد أحمد، 51 عامًا، باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى وكسر في الحوض، وجميعهم مقيمون القاهرة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.