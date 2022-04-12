رياح محملة برمال خفيفة.. طقس لطيف في جنوب سيناء- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تشهد محافظة جنوب سيناء انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة رغم سطوع الشمس، وذلك نتيجة لنشاط الرياح التي جاءت محملة برمال خفيفة، وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 25 درجة، والصغرى 18 درجة طبقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وعلى الرغم من أن الرياح محملة برمال خفيفة إلا أنها عملت على تلطيف حالة الطقس، وذلك مقارنة بالموجة شديدة الحرارة التي شهدتها المحافظة خلال أيام الماضية..

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن نشاط الرياح لم يؤثر على حركة الملاحة في كافة الموانئ البحرية، ويجري التنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكافة مدن المحافظة لتحرك السريعة في حالة وجود عواصف رملية.