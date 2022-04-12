ارتفاع سعر الريال السعودي وعدد من العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها بتعاملات أمس.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

سعر الريال السعودي: 4.89 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و4.92 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 5 جنيهات للشراء بزيادة قرشين، و5.02 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

سعر الدينار الكويتي: 57.95 جنيه للشراء بزيادة 22 قرشا، و60.27 جنيه للبيع بزيادة 24 قرشا.

سعر الدينار البحريني: 47.47 جنيه للشراء بزيادة 18 قرشا، و48.94 جنيه للبيع بزيادة 18 قرشا.

سعر الريال القطري: 4.71 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و5.05 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

سعر الدينار الأردني: 25.55 جنيه للشراء بزيادة 9 قروش، و26.02 جنيه للبيع بزيادة 10 قروش.