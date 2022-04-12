سفير ايران الجديد في العراق.. قائد بالحرس الثوري ويخضع لعقوبات اميركية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2022 8:42 صباحًا

أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني الاثنين، أن سفيرها الجديد في العراق هو محمد كاظم الصادق، القائد في الحرس الثوري والمتواجد في قائمة الإرهاب الأميركية، وسيخلف السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي.

وغرد مراسل “بي بي سي” BBC كيان شريفي الاثنين قائلا: “عينت إيران محمد كاظم الصادق سفيرا جديدا لها في العراق. مضيفا أن الصادق هو مستشار للسفير المنتهية ولايته إيراج مسجدي، وهو قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني ويخضع لعقوبات أميركية منذ أكتوبر 2020”.

وصنّفت الحكومة الأميركية الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية أجنبية لأنها نفذت عمليات قتل لأكثر من 600 عسكري أميركي، وفقًا لمسؤولين دفاعيين أميركيين.

وأفادت شبكة “كوردستان 24″، الاثنين، أن تعيين الصادق سفيرا جديدا بالعراق بات وشيكا.

وكان مسجدي هو سفير النظام الإيراني في العراق منذ عام 2017. وكان يعتبر مستشارًا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، والذي اغتيل في غارة أميركية بطائرة مسيرة في بغداد في يناير 2020.