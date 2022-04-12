شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأمريكية: سنواصل إمداد أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية والأنظمة الدفاعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن الولايات المتحدة مستمرة في تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا، وتواصل مع الحلفاء إمداد كييف بأنظمة دفاعية بعيدة المدى.

وأكد مسؤول في البنتاجون رفض الكشف عن هويته، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الأمريكية لا علم لها بخطط تزويد أوكرانيا منظومة (اس 400) من أي دولة، مشيرا إلى أن الأوكرانيين ليسوا مدربين على تشغيل هذا النظام.

وكان مسؤول كبير في البنتاجون قد أعلن أن روسيا نقلت المزيد من القوات والعتاد إلى منطقة الدونباس، مشيرا إلى أن روسيا تركز ضرباتها الصاروخية عليها.