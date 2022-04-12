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"الناتو" و"كوريا الجنوبية" يبحثان سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

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الدمام - شريف احمد - بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سوه ووك" مع رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأدميرال "روب باور" سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي. واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أهمية مواصلة التعاون في التدريب العسكري والأمن السيبراني ومجالات أخرى. وفي سياق متصل، بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية الجنرال "وون إن-تشول" مع رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأدميرال "روب باور" مشاركة سول في الجهود العالمية للحفاظ على السلام العالمي، وتقديم حل سريع للأزمة في أوكرانيا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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