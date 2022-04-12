حددت قيمة الأموال.. طهران: العراق في صدارة الدول المستوردة للسلع الإيرانية

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مقدسي قوله، إن "صادرات ايران الى دول الجوار بلغت 75.445 مليون طن، بقيمة 26.029 مليار دولار بنمو كمي 12 بالمئة وسعري 29 بالمئة، في مقابل استيراد 24.686 طنا من السلع بقيمة 25.864 مليار دولار، بزيادة من حيث الوزن 68 بالمئة والسعر 60 بالمئة عن الفترة المناظرة 2021".وأشار مقدسي إلى أن "صادرات السلع الإيرانية للعراق بلغت قيمتها 8.9 مليار دولار، ولتركيا 6.1 مليار ، والامارات 4.9 مليار، وافغانستان 1.8 مليار، وباكستان 1.3 مليار دولار".

ولفت إلى أن "الصادرات لكل من عمان 716 مليون دولار، وروسيا 579 مليونا، وأذربيجان 565 مليونا، وتركمنستان 335 مليونا، وأرمينيا 304 ملايين دولار، فضلا عن كازاخستان 187 مليون دولار، والكويت 158 مليونا، وقطر 134 مليونا، والبحرين 10 ملايين، والسعودية 41.4 الف دولار".



وأكد مقدسي، أن واردات ايران من دول الجوار جاءت كالتالي: "الامارات 16.5 مليار دولار، وتركيا 5.3 مليار دولار، وروسيا 1.7 مليار، والعراق 1.2 مليار دولار، وعمان 619 مليون دولار".

واضاف أن "ايران استوردت من باكستان سلعا بقيمة 312 مليون دولار وكازاخستان 78 مليونا وآذربيجان 42.6 مليون وتركمانستان 33.3 مليون وافغانستان 21.1 مليون وأرمينيا 20.2 مليون دولار اضافة الى الكويت 14.8 مليون دولار وقطر 9.6 مليون دولار والبحرين 1.5 مليون دولار".