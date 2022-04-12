انت الان تتابع خبر إليكم سرّ الكباب المشوي العراقي! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كلّ ما تحتاج إليه:

نصف كيلو من لحم الغنم مفروم مع الدهن

نصف كيلو من لحم البقر المفروم

ملعقتان كبيرتان من الطحين

نصف كوب من البصل المفروم فرمًا ناعما

ربع كوب من البقدونس المفروم

ملعقة كبيرة من النعناع الطازج المفروم

ملعقتان كبيرتان من السماق

4 حبات متوسطة الحجم من البصل للشوي

4 حبات من الطماطم للشوي

الملح: حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

أمّا الخطوات التي عليك اتباعها فهي:

- برش البصلة برشًا ناعمًا ووضعها في مصفاة

- خلط نوعي اللحم والبصل المفروم والبقدونس المفروم والنعناع المفروم والملح والبهارات والفلفل في وعاء

- إضافة مقدار الطحين وخلط المزيج مرة أخرى

- تشييش اللحم على أسياخ الشوي

- تشييش قطع البصل والبندورة على أسياخ الشوي

- صف أسياخ اللحم ,البصل والبندورة على الفحم الموقد سابقاً

- قلب الكباب والبصل والبندورة حتى تنضج

- سحب الكباب ووضعه في طبق التقديم

- ترتيب البصل المشوي والطماطم إلى جانب الكباب

- رش السماق على الكباب والبصل والبندورة

ويمكنك شوي الكباب في الفرن بدل شويها على الفحم:

بعد تشكيل الكباب باليد على شكل أصابع، توضع فوق شرائح البصل في صينية مدهونة بقليل من زيت الزيتون وتغطى بالقصدير. وتوضع الصينية بعدها في الفرن المحمى مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لحوالي 30 دقيقة.