انفجار غامض يضرب منطقة تابعة لحزب الله جنوبي لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

سقط قتيل وخمسة جرحى في انفجار عند ساعات الفجر الأولى في بلدة بنعفول قضاء صيدا، في مركز كشافة تابع لحركة "أمل" حليفة حزب الله.



وأدّى الانفجار إلى تدمير مركز "كشافة الرسالة" ومبنى بلدية بنعفول الملاصق له أيضاً، بشكل كامل وسط معلومات متضاربة عن عدد الضحايا، وفقا للعين.

وأظهر مقطع فيديو متداوَل لحظة الانفجار وتصاعد ألسنة اللهب من المبنى، فيما أظهر مقطع آخر الدمار الذي خلّفه الانفجار.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وسط حالة من الفوضى والذعر عمّت المنطقة، ودعوات عاجلة للتبرع بالدم لمستشفيات المنطقة المحاذية.

وتضاربت المعلومات حول طبيعة الانفجار، ففيما أشارت معلومات إلى انفجار مخزن للأسلحة، ذكر شاهد عيان أن السبب هو اشتعال خزان للوقود بعد إصابته برصاص مجهول المصدر، ما أدى إلى انفجاره.

ونعت حركة "أمل" و"كشافة الرسالة الإسلامية" توفيق الرز، وهو نجل رئيس بلدية بنعفول الذي قضى بالانفجار.

وفرض الجيش طوقا أمنيا في محيط الانفجار وتتواصل جهود الدفاع المدني اللبناني للبحث بين الأنقاض عن مصابين أو قتلى.

وحركة "أمل" شريكة "حزب الله" في السيطرة على بعض القرى والمراكز ومنطقة بنعفول تقع ضمن سيطرتهما.

ويعتبر هذا الانفجار الثالث من نوعه في هذه المنطقة بعد آخر ضرب مركز لـ"حزب الله" في عين قانا وبرومين.

وهذه الانفجارات جميعها بقيت ظروفها وتفاصيلها مجهولة حتى الساعة.