شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: القتال في شرق أوكرانيا سيشتد خلال الأسابيع المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة دورية عبر تويتر اليوم الثلاثاء إن القتال في شرق أوكرانيا سيشتد خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة مع مواصلة روسيا تحويل تركيز جهودها إلى هناك.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إن الهجمات الروسية لا تزال تركز على المواقع الأوكرانية القريبة من دونيتسك ولوجانسك مع حدوث مزيد من القتال حول خيرسون وميكولايف وتجدد التحرك نحو كراماتورسك.

وقال التقرير أيضا إن القوات الروسية تواصل الانسحاب من روسيا البيضاء من أجل إعادة الانتشار لدعم العمليات في شرق أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور مما ورد بالتقرير.