شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تأمر بعض موظفيها بمغادرة قنصلية شنغهاي بسبب تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة قنصليتها في شنغهاي وسط تفشي متزايد لفيروس كورونا والإجراءات المثيرة للجدل المعمول بها للحد منه.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الأمر ينطبق أيضا على "جميع أفراد عائلات" الموظفين الأمريكيين "بسبب زيادة حالات كوفيد19- وتأثير القيود المتعلقة باستجابة جمهورية الصين الشعبية".

ومساء الجمعة، أصدرت الوزارة تحذيرا بشأن السفر يحث المواطنين على إعادة النظر في السفر إلى الصين.

وكانت الوزارة حذرت كذلك من السفر إلى هونج كونج وإقليم جيلين وشنغهاي بسبب قيود كوفيد19-، بما في ذلك خطر انفصال الآباء والأطفال. وبالنسبة لهونج كونج، حذرت أيضا من التطبيق التعسفي للقوانين المحلية.

ومن المرجح أن يؤدي رحيل موظفي القنصلية الأمريكية غير الأساسيين إلى وقف العمليات العادية في قنصلية شنغهاي حتى إشعار آخر.

وتشهد الصين أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة قبل عامين.

ويجب على أي شخص مصاب في الصين الذهاب إلى مستشفى أو منشأة للحجر الصحي.

وأثارت ممارسة فصل الأطفال الصغار عن والديهم رد فعل عنيف. وفي شنغهاي، قالت السلطات يوم الأربعاء إن الآباء غير المصابين هناك يمكن أن يتقدموا بطلب لمرافقة الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم في العزل.