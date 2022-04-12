باحثون: كهرباء القلب لها علاقة بسلس البول الليلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر بحث جديد وجود ارتباط بين سلس البول الليلي وبين عدم انتظام ضربات القلب. ودعا الأطباء إلى أخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار ضمن الفحوصات التي يوصون بها عندما يشكو مريض من التبول اللاإرادي أثناء النوم.



وبحسب موقع "ساينس" دايلي"، يوصي الأطباء عادة بفحوصات تتعلق بتشخيص عدوى المسالك البولية عند وجود حالة سلس بول ليلي، وقد تتسع دائرة الفحص لتشمل: الاضطرابات العاطفية، والصرع، وتوقف التنفس أثناء النوم، وتأثير الأدوية المدرّة للبول أو المسكنات.

وبحسب البحث الجديد الذي تم فيه استطلاع 102 ألف شخص، منهم أطباء من تخصصات متعددة، وطلاب طب، ومرضى، تبين وجود علاقة قوية بين التبول اللاإرادي اثناء النوم وعدم انتظام ضربات القلب.

وأوصى البحث بضرورة عمل تخطيط القلب الكهربي عند الشكوى من سلس البول الليلي، إلى جانب سؤال المريض عن وجود حالات موت مفاجئ في العائلة، قد تُعزى إلى مشاكل كهربية في القلب.

ويمكن أن تنقذ هذه التوصيات الكثير من حالات عدم انتظام ضربات القلب من أن تصبح نوبة قلبية تؤدي إلى الوفاة.